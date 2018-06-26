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В суд передано обвинение в отношении бывшего прокурора Сумской области

26.06.2018 17:38

Генпрокуратурой Украины (ГПУ) направлено в суд обвинительный акт бывших прокурора Сумской области и двух заместителей прокурора города Сумм, а также прокуроров прокуратуры и следователей милиции. Правоохранители в 2014 году препятствовали активистам местного Майдана во время Революции достоинства, говорится в сообщении ГПУ.

"Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины 25.06.2018 закончено расследование и передано в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту незаконного препятствования в январе 2014 года организации и проведения собраний и митингов в г. Суммы путем безосновательного привлечения граждан, которые принимали в них участие, к уголовной ответственности, незаконного задержания", - говорится в сообщении ГПУ.

Отмечается, что всего в этом уголовном производстве к уголовной ответственности привлечены 9 сотрудников правоохранительных органов.

Обвиняемым инкриминируется совершение преступлений по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 340 (незаконное препятствование организации и проведению собраний и митингов, совершенное должностным лицом) ч. 2 ст. 343 (влияние на работника правоохранительного органа с целью принятия незаконного решения, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения) ч. 1 ст. 372 (привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности) ч. 3 ст. 27 и ч. 3 ст. 371 (организация заведомо незаконного задержания лиц, совершенное в личных интересах) ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 371 (законченное покушение на незаконное содержание под стражей, совершенное в личных интересах).

"Департаментом специальных расследований продолжается расследование других фактов незаконного преследования участников протестных акций, в частности в Киеве и в Черкассах", - сообщили в ГПУ.

 

 

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