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В Минске водитель сбил пешехода, а потом купил ему водки - это было зимой, искать его начали сейчас

26.06.2018 18:18

Милиционеры из столицы Беларуси Минска ищут очевидцев происшествия, случившегося полгода назад.

Утром 16 января автомобиль темного цвета сбил мужчину 1953 года рождения, когда тот переходил по пешеходному переходу проезжую часть на перекрестке улиц Матусевича и Сердича в Минске.

После непродолжительной беседы водитель подвез потерпевшего до дома № 16 по этой же улице, потом съездил в магазин рядом, купил бутылку водки и привез ее пешеходу. Потом уехал.

В беседе с порталом «Минск-Новости» минское ГАИ говорит, что ищет людей, которые могут распознать водителя.

 

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