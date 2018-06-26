В Минске водитель сбил пешехода, а потом купил ему водки - это было зимой, искать его начали сейчас

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Милиционеры из столицы Беларуси Минска ищут очевидцев происшествия, случившегося полгода назад.
Утром 16 января автомобиль темного цвета сбил мужчину 1953 года рождения, когда тот переходил по пешеходному переходу проезжую часть на перекрестке улиц Матусевича и Сердича в Минске.
После непродолжительной беседы водитель подвез потерпевшего до дома № 16 по этой же улице, потом съездил в магазин рядом, купил бутылку водки и привез ее пешеходу. Потом уехал.
В беседе с порталом «Минск-Новости» минское ГАИ говорит, что ищет людей, которые могут распознать водителя.
О необходимости "закона Окуевой" о защите свидетелей и участников уголовного производства депутат Верховной Рады, бывший советник министра внутренних дел Антон...