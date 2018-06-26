В Минске водитель сбил пешехода, а потом купил ему водки - это было зимой, искать его начали сейчас

Утром 16 января автомобиль темного цвета сбил мужчину 1953 года рождения, когда тот переходил по пешеходному переходу проезжую часть на перекрестке улиц Матусевича и Сердича в Минске.

После непродолжительной беседы водитель подвез потерпевшего до дома № 16 по этой же улице, потом съездил в магазин рядом, купил бутылку водки и привез ее пешеходу. Потом уехал.

В беседе с порталом «Минск-Новости» минское ГАИ говорит, что ищет людей, которые могут распознать водителя.