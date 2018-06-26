Чем сжигают калории не выходя из дома: беговая дорожка и орбитрек

Большинство людей, которые предпочитают работать дома и при этом заниматься спортом, часто задумываются, какой тренажер выбрать для активных занятий дома - беговую дорожку или орбитрек. Прежде чем сделать такой выбор, будет полезно учитывать несколько факторов по каждому варианту. Помимо бюджета, наиболее важными фактором являются, вероятно, ваши цели в фитнесе. Эксперты компании LeoSport, которая занимается поставками спортивного оборудования, дают небольшой обзор каждого тренажера, а также рассмотрят преимущества и недостатки каждого варианта.

Основное различие между беговой дорожкой и орбитреком - это дизайн и конструкция. На беговой дорожке есть длинная лента, предназначенная специально для ходьбы и бега, в то время как орбитрек оптимизирован для имитации ходьбы вверх по ступенькам или просто ходьбы. Обе машины имитируют ходьбу. Однако разница в том, что на эллиптическом тренажере вы ставите ноги на педали и двигаете ногами круговым движением, тогда как на беговой дорожке вы бегаете или ходите на месте на движущейся полосе. Вы можете модифицировать уровни сопротивления и наклона орбитрека, чтобы нагрузить определенные группы мышц в соответствии с вашими предпочтениями, в то время как беговая дорожка позволяет вам изменять скорость и наклон, чтобы вы могли достичь нужного уровня сердечно-сосудистый выносливости.

Беговые дорожки. Плюсы и минусы

Беговая дорожка. Фото: https://leosport.com.ua/begovye-dorozhki

Хотя многие люди боятся бегать на беговой дорожке, она может стать вашим лучшим другом, когда погода не позволяет бегать на улице, особенно это касается долгих и холодных украинских зим. Большинство беговых дорожек имеют такую важную возможность, как регулируемая функция наклона, что позволяет мгновенно увеличить нагрузку и интенсифицировать тренировку. Таким образом, настройка беговой дорожки путем изменения скорости и наклона может значительно помочь в создании более сложных тренировок, которые имитируют естественные условия.

За

Симулирует режимы бега и ходьбы в естественной среде

Вы можете переключить тренажер на уклон, чтобы увеличить нагрузку на задние группы мышц

Позволяет бегать или ходить независимо от погодных условий и времени суток

Хорош для тренировки дыхательной выносливости и стабилизации сердечного ритма



Против

Не очень подходит тем кого часто беспокоят боли в суставах

Не так сильно влияет на развитие мышц верхней части тела

Советы по безопасности

При использовании функции наклона беговой дорожки сначала начните слегка увеличивать наклон, пока вы привыкнете к машине. Исследования показывают, что увеличение наклона на 3% приведет к снижению ударного воздействия на колени и ноги на 24%, тогда как увеличение наклона более чем на 3% за один раз значительно увеличит удар на ваши колени и ноги.

Как получить лучшие результаты на беговой дорожке

Беговая дорожка идеально подходит как для начинающих, так и для опытных бегунов, так как вы можете настроить ее в соответствии с вашими предпочтениями. Кроме того, беговая дорожка позволяет вам работать в помещении, так что не нужно пропускать бег из-за плохой погоды. Тем не менее, некоторые могут считать работу на беговой дорожке, довольно монотонной, потому что она требует от вас повторять одно и то же снова и снова, но это не обязательно так если разнообразить тренировки.

Лучше всего то, что вы будете одновременно нагружать различные группы мышц, помогая также улучшить свои дыхательные навыки.

Интервалы, интервалы, интервалы. Тренировка на любом тренажере может действительно увеличить количество калорий, которые вы сжигаете. Таким образом, вместо того, чтобы просто бегать трусцой на месте в течение 20 минут, почему бы вам не добавить немного быстрой ходьбы и быстрых спринтов между ними, чтобы действительно бросить вызов себе? Интервальные тренировки также включают в себя дополнительное преимущество изменения частоты сердечных сокращений на разных уровнях при одновременном сжигании жира.

Орбитреки. Плюсы и минусы

Орбитрек. Фото: leosport.com.ua

Есть много недоброжелателей, которые расскажут вам, что вы действительно не можете получить эффективную тренировку на орбитреке, потому что он делает всю работу за вас. Конечно, это может быть правдой для тех людей, которые не хотят напрягаться.

Тренировка на орбитреке является одним из немногих методов, позволяющих увеличить частоту сердечных сокращений, сохраняя при этом относительно низкое воздействие на суставы, что является отличной новостью для тех, кто восстанавливается после травмы или какой-то боли в мышцах или суставах.

За

Низкое влияние на суставы

Вы можете переключить сопротивление

Вы можете использовать ручки для достижения полной тренировки тела

Против

Меньшая функциональность, и интенсивность тренировок

Работа на таком тренажере может быть довольно сложной для новичков

Советы по безопасности

Фото: leosport.com.ua

Использование эллиптического тренажера немного сложнее, чем использование беговой дорожки, поэтому важно полностью понять элементы управления, прежде чем вы на него наступите.

Как получить лучшие результаты на орбитреке

При использовании орбитрека важно признать, что низкое воздействие не обязательно приводит к низкой интенсивности. Фактически, вы получаете то, что вы вкладываете, поэтому чем напряженней вы будете работать, тем лучше будут ваши результаты. Если вы двигаетесь шагом улитки, вы, вероятно, в конечном итоге почувствуете недовольство и разочарование в связи с отсутствием прогресса. Вот несколько советов, которые помогут вам извлечь максимальную пользу из вашего орбитрека и похудеть:

Следите за своим положением - держите спину прямо, задействуйте свое тело ​​и избегайте сутулиться над машиной. Конечно, это сложно, но это важно для получения нужного результата.

Использование ручек - повышает уровень сопротивления и привлечение тренировочных рукояток на самом деле соответствует интенсивности бега на беговой дорожке. В идеале ваша тренировка должна вызывать глубокое дыхание и оставлять вас слегка уставшими.

Использование интервальной методики - более эффективный способ сжигания жира и калорий, чем медленный и устойчивый процесс. Хорошей новостью является то, что вы также можете использовать орбитрек для интервальной тренировки, все, что вам нужно сделать, это переключить интенсивность и сопротивление, чтобы вы могли тренироваться при различных сопротивлениях и скоростях.

Выводы

И беговая дорожка, и эллиптический тренажер - прекрасные способы поддерживать энергичную физическую активность в помещении и без необходимости платить за спортзал! Как и в любом другом случаи, обе машины имеют свои преимущества и недостатки, но это сводится к вашим целям в фитнесе и тем, что вы готовы сделать для их достижения.

Эллиптический тренажер идеально подходит для кросс-тренировки с низким уровнем воздействия, в то время как беговая дорожка более подходит для интервальных тренировок и выносливости через ходьбу, бегу трусцой и обычному бег. В конце концов, это все о том, какие результаты вы хотите увидеть и сколько калорий вы хотите сжечь на каждом сеансе тренировки.

Обе машины имеют преимущества и недостатки, поэтому лучший способ принять решение - сначала проверить каждую машину, чтобы увидеть, как ваше тело реагирует на нее.