Нападение на цыган под Львовом: восьмерых подозреваемых арестовали на два месяца

Ранее сообщалось, что полиция установила 14 человек, которые подозреваются в нападении на ромское поселение под Львовом

Восьмерых подозреваемых в нападении на поселение ромов под Львовом суд арестовал на два месяца. Об этом говорилось в сюжете "112 Украина".

"На 60 суток без права на залог арестовал Пустомытовский суд восьмерых подозреваемых в нападении на лагерь ромов во Львове", – говорилось в сообщении.

Отмечается, что суд сегодня работал в закрытом режиме, поскольку слушались дела несовершеннолетних. Только последнее дело было открыто для журналистов, поскольку слушали дело 20-летнего парня.

Напомним, в ночь на воскресенье, 24 июня, на окраине Львова группа подростков в масках напала на лагерь ромов, в результате чего погиб 24-летний ром, еще трое получили ранения. Полиция открыла уголовное дело по факту убийства и еще нескольким статьям Уголовного кодекса. Всего задержали 11 человек.

Все оружие, которым наносились повреждения ромам, изъяли с места происшествия. Впоследствии стало известно, что среди задержанных подростков - десять учеников трех львовских школ. Восьмерым задержанным уже сообщено о подозрении.

Отметим, что в СБУ не исключают, что за нападением на ромов в Украине может стоять Россия.

В МИД Украины прокомментировали нападение на лагерь ромов и выразили возмущение, а представитель ромских организаций заявил, что ромы не будут "мстить" за происшествие.

Позже полиция установила 14 человек, которые подозреваются в нападении на ромское поселение под Львовом. Сообщалось, что двоим несовершеннолетним преступникам суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.