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На Ровенщине пьяный водитель устроил «гонки» с полицией и разбил два служебных автомобиля

27.06.2018 02:29

Двое нетрезвых жителей поселка Старое Село Ровенской области оказали злостное неповиновение работникам полиции и повредили два служебных автомобиля.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

ДТП

Около 15:00 во время патрулирования на автодороге «Боровое-Рокитное-Вежица» в лесопосадке полицейские заметили двух мужчина у автомобиля «Volkswagen Passat», которые распивали спиртное. Правоохранители решили пообщаться с ними, но когда служебный автомобиль «УАЗ» начал двигаться в их направлении, мужчины сели в свой автомобиль и начали убегать. На многочисленные требования остановиться водитель не реагировал.

В это время группа реагирования, которая несла службу неподалеку, на автомобиле «Renault Duster» с включенными проблесковыми маячками перекрыла выезд беглецам, но и это их не остановило. Во время преследования водитель допустил столкновение со служебным автомобилем «УАЗ», а во время движения задним ходом столкнулся с «Renault Duster».

Водителем-беглецом оказался 21-летний житель Старого Села, а пассажиром - его 20-летний односельчанин. При тесте на состояние алкогольного опьянения Драгер показал 0,88 промилле. На водителя составили админпротоколы по ст. 130, 122-4, 126 КУоАП. Кроме того, по факту сопротивления работнику правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса. // Преступности НЕТ

 

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