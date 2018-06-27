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У Кропивницькому викрили на хабарі начальника відділу обласного управління фіскальної служби

27.06.2018 08:36

Співробітники СБ України спільно з прокуратурою викрили начальника одного із відділів Головного управління державної фіскальної служби в Кіровоградській області на систематичному вимаганні хабарів з комерсантів.

Правоохоронці встановили, що посадовець, який здійснює контроль за виробництвом та обігом алкогольної та тютюнової продукції, вимагав від власниці однієї із кавʼярень обласного центру щомісячну данину за «затуляння очей» на незаконну реалізацію горілчаних виробів.

СБУ

Співробітники СБ України затримали податківця неподалік кавʼярні після отримання чергового хабара у розмірі шість тисяч гривень.

Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.

 

Прес-центр СБ України

 

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