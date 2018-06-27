В Киеве задержали харьковчанина с пистолетом и метадоном на полмиллиона

В Киеве полиция изъяла наркотики на полмиллиона гривень. Об этом сообщает Департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.

В сообщении сказано, что 29-летний житель Харькова, "дипломированный управленец", вербовал студентов для распространения наркотического средства «метадон» путем «закладок» и распространяли наркотик на правом берегу столицы. При этом отмечается, что организатор наркотики не употреблял, а близкие о его бизнесе не догадывались, хотя жил он вместе с пожилой мамой и маленьким племянником.

В полиции отмечают, что товар мужчина заказывал по почте и хранил вне дома, а для защиты своего бизнеса использовал переделанное оружие.

«Во время обыска работники Департамента противодействия наркопреступности обнаружили оптовую партию метадона - 1200 доз наркотика общей стоимостью около полумиллиона гривень», - говорится в сообщении.

Полиция задержала мужчину и «теперь ему инкриминируют совершение противоправных действий, предусмотренных ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины ‒ Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

В полиции отмечают, что в настоящее время все изъятое направлено для проведения всех необходимых экспертиз, а также проводятся мероприятия по установлению всех лиц, причастных к дальнейшему распространению метадона. // УНИАН