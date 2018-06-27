Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Киеве задержали харьковчанина с пистолетом и метадоном на полмиллиона

27.06.2018 08:48

В Киеве полиция изъяла наркотики на полмиллиона гривень. Об этом сообщает Департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.

В сообщении сказано, что 29-летний житель Харькова, "дипломированный управленец", вербовал студентов для распространения наркотического средства «метадон» путем «закладок» и распространяли наркотик на правом берегу столицы. При этом отмечается, что организатор наркотики не употреблял, а близкие о его бизнесе не догадывались, хотя жил он вместе с пожилой мамой и маленьким племянником.

Наркоторговец сам не употреблял наркотики и позаботился о защите, но на пути к "успеху" стали правоохранители / Фото npu.gov.ua

В полиции отмечают, что товар мужчина заказывал по почте и хранил вне дома, а для защиты своего бизнеса использовал переделанное оружие.

«Во время обыска работники Департамента противодействия наркопреступности обнаружили оптовую партию метадона - 1200 доз наркотика общей стоимостью около полумиллиона гривень», - говорится в сообщении.

Полиция задержала мужчину и «теперь ему инкриминируют совершение противоправных действий, предусмотренных ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины ‒ Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

В полиции отмечают, что в настоящее время все изъятое направлено для проведения всех необходимых экспертиз, а также проводятся мероприятия по установлению всех лиц, причастных к дальнейшему распространению метадона. // УНИАН

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...