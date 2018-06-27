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Мешканця Виноградова за повторне зґвалтування та розбій засуджено до 7 років тюрми

27.06.2018 09:00


Вироком Хустського районного суду 46-річного мешканця м. Виноградів визнано винним у зґвалтуванні вчиненому повторно (ч. 1, 2 ст. 152 КК України) та розбійному нападі поєднаному з проникненням в житло (ч.3 ст. 187 КК України) та засуджено до 7 років та 1 місяця позбавлення волі.

У судовому засіданні процесуальним прокурором доведено, що обвинувачений вночі проник до будинку потерпілої, напав на неї та зґвалтував.

Наступного дня, близько першої години ночі, чоловік повторно проник до помешкання жінки і зґвалтував її знову, а потім відкрито забрав собі мобільний телефон та деякі особисті речі потерпілої.

Вину закарпатця доведено по всім епізодам обвинувачення та вироком Хустського районного суду призначено покарання у вигляді 7 років 1 місяця позбавлення волі, повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області. // zakarpattya.net.ua

 

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