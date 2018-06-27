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В споре о наследстве женщина застрелила 80-летнюю тетю и ранила сестру и братьев

27.06.2018 09:14

В Гонконге женщина застрелила свою 80-летнюю тетю во время спора о наследстве, а также ранила еще троих человек.

Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в парке у торгового центра. 44-летнюю подозреваемую в убийстве задержали.

Кроме того, по данным полиции, тяжело ранены двое мужчин и легко ранена одна женщина. Предварительно, это братья и сестра открывшей стрельбу женщины. Отмечается, что конфликт возник на почве распределения наследства.

Отмечается, что подобные случаи очень редки в Гонконге, который считается одним из самых безопасных городов в мире. // Realist

 

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