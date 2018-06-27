У Дарницькому районі столиці через ревнощі чоловік ножем поранив дружину

Між подружжям виник словесний конфлікт, у ході якого зловмисник схопив ножа та вдарив жінку у живіт. Потерпіла госпіталізована до медичного закладу. Розпочато кримінальне провадження.

Опівночі до чергової частини Дарницького управління поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Садовій ножем поранено жінку. На місце події виїхали наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

У приватному будинку на правоохоронців чекав власник оселі. Працівникам поліції він розповів, що на ґрунті ревнощів у нього з дружиною виник конфлікт, у розпалі якого він схопився за ніж. Після скоєного чоловік викликав «швидку» та поліцію. Із травмою живота 38-річну киянку доставили до лікарні, а її благовірного - до управління поліції.

43-річний непрацюючий вінничанин повністю зізнався у скоєному злочині. Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції столиці відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Києва