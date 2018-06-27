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Во Львове в авто нашли тело мужчины: убийцей оказался брат

27.06.2018 09:45

Брат погибшего нанес родственнику несколько ножевых ранений

На днях возле Львова, в селе Солонка Пустомытовского района, нашли мертвого мужчину. Тело погибшего было обнаружено 25 июня, около 09.40 в автомобиле Daewoo Nexia на заднем сиденье. На голове у погибшего обнаружены следы крови.

В этом автомобиле нашли погибшего. Фото: варта-1

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Как установили правоохранители, погибший – 38-летний львовянин. На его теле были обнаружены ножевые ранения, которые, вероятно, и вызвали смерть.

"В течение нескольких часов оперативники и сотрудники управления уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастен 41-летний сводный брат погибшего, который нанес ему несколько ударов ножом во время конфликта. Злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", – сообщают в полиции.

По данному факту открыто уголовное. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет. // Сегодня

 

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