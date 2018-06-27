У Львові майбутній юрист випав з балкону гуртожитку та отримав відкриту черепно-мозкову травму

У Львові 19-річний юнак зламав череп випавши з балкону студентського гуртожитку ЛНУ ім. І.Франка.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 27 червня, о 00:58, 19-річний студент правничого коледжу Львівського національного університету ім. І.Франка впав з другого поверху гуртожитку ЛНУ ім. І.Франка (вул. Пасічна).

У хлопця діагностували відкриту черепно-мозкову травму та перелом основи черепа.

Всі обставини події, за яких юнак випав з гуртожитку, встановлюються.

За інформацією користувачів соцмереж, інцидент стався у гуртожитку №5 на вул. Пасічній. 62-Б. // 4studio.com.ua