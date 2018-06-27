Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Чорнобильській зоні поліцейські затримали дівчину з чорницею та шукача металу

27.06.2018 10:19

Працівники поліції зони ЧАЕС поблизу відселеного села Нові Соколи виявили 24-річну дівчину, яка назбирала в чорнобильському лісі 10 літрів чорниці. Лісові ягоди, які були вилучені, ймовірніше за все призначалися на продаж. Чорницю направлено на відповідну експертизу, за результатами якої фахівці визначать в ній рівень радіації.

 

Цього ж дня поблизу відселеного смт. Поліське правоохоронці виявили 43-річного чоловіка, який збирав брухт чорного металу.

Чернобыль

 

За даними фактами вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ст. 267-1 Кримінального кодексу України (порушення вимог режиму радіаційної безпеки). Порушникам загрожує від чималого штрафу до трьох років позбавлення волі.

Також днями поблизу с. Черевач правоохоронці зони ЧАЕС затримали двох 19-річних сталкерів зі столиці та Київщини. Відносно любителів екстремального туризму складено протоколи про адміністративні правопорушення. Їм доведеться сплатити штрафи.

Відділ комунікації поліції в Київській області

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...