В Чорнобильській зоні поліцейські затримали дівчину з чорницею та шукача металу

Працівники поліції зони ЧАЕС поблизу відселеного села Нові Соколи виявили 24-річну дівчину, яка назбирала в чорнобильському лісі 10 літрів чорниці. Лісові ягоди, які були вилучені, ймовірніше за все призначалися на продаж. Чорницю направлено на відповідну експертизу, за результатами якої фахівці визначать в ній рівень радіації.

Цього ж дня поблизу відселеного смт. Поліське правоохоронці виявили 43-річного чоловіка, який збирав брухт чорного металу.

За даними фактами вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ст. 267-1 Кримінального кодексу України (порушення вимог режиму радіаційної безпеки). Порушникам загрожує від чималого штрафу до трьох років позбавлення волі.

Також днями поблизу с. Черевач правоохоронці зони ЧАЕС затримали двох 19-річних сталкерів зі столиці та Київщини. Відносно любителів екстремального туризму складено протоколи про адміністративні правопорушення. Їм доведеться сплатити штрафи.

Відділ комунікації поліції в Київській області