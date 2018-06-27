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На Закарпатті брат вбив сестру палицею

27.06.2018 10:30

Трагічно закінчилася сварка брата та сестри в селі Великі Лучки Мукачівського району громадян «К». 

Не змігши переконати свою сестру місцевий житель взяв в руки дерев’яну палицю та дарив нею її по голові. Від отриманої травми жінка померла на місці.

убийство

Наразі місцева поліція затримала вбивцю та вирішує питання його перебування. // «Новини Закарпаття»

 

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