На Закарпатті брат вбив сестру палицею

Не змігши переконати свою сестру місцевий житель взяв в руки дерев’яну палицю та дарив нею її по голові. Від отриманої травми жінка померла на місці.

Наразі місцева поліція затримала вбивцю та вирішує питання його перебування. // «Новини Закарпаття»