США призвали все компании в мире прекратить импорт нефти из Ирана

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Иран является третьим по величине производителем нефти среди стран ОПЕК
Высокопоставленный представитель Госдепартамента заявил журналистам, что Соединенные Штаты ожидают, что компании во всем мире сократят импорт сырой нефти из Ирана до нуля к 4 ноября. В противном случае, они окажутся под санкциями США.
Представитель Госдепартамента сказал, что он проводит встречи с европейскими дипломатами, чтобы донести сообщение, что администрация Трампа серьезно относится к введению новых санкций в отношении торговли с Ираном после того, как президент Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты из ядерного соглашения с Тегераном в мае нынешнего года.
Чиновник отметил, что сейчас настало время для всех компаний прекратить покупать иранскую нефть. Он добавил, что этот шаг касается не только Европы, но и Индии, Китая и Турции, где еще не проводились переговоры с официальными лицами, но они будут проведены.
Цены на нефть выросли после объявления о новых американских санкциях. Иран является третьим по величине производителем нефти среди стран ОПЕК, экспортируя около 2 млн баррелей нефти в день.
Великобритания, Франция, Германия и Европейский союз в целом выступали решительно против выхода Вашингтона из ядерного соглашения с Тегераном. Они пообещали защитить свои компании от так называемых «вторичных санкций», под которые попадают европейские бизнес-структуры в Иране. // «Голос Америки»
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