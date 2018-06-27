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Двоє мешканців Дніпропетровщини у соцмережах закликали до масових заворушень у День Конституції

27.06.2018 10:51

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність двох мешканців Дніпропетровщини, які у заборонених російських соціальних мережах провокували Інтернет-користувачів до масових заворушень у День Конституції України.

 

Оперативники спецслужби встановили, що мешканці Дніпра та Жовтих Вод за завданням представників спецслужб РФ поширювали у соцмережах спеціально підготовлені матеріали, які адаптували саме для мешканців регіону. Протягом останнього місяця основні «зусилля» зловмисників були спрямовані на провокацію масових заворушень та порушень громадського порядку під час урочистих заходів до Дня Конституції України.

Фото Служба безпеки України.

Серед матеріалів також виявлені «звинувачення» підрозділів Об’єднаних сил у провокаціях обстрілів на території окремих районів Донецької й Луганської областей та неправдиві «довідки» прибічників терористів із значно завищеними втратами Збройних Сил України. Зловмисники агітували за входження центральних і східних областей України до складу Росії та насильницької зміни конституційного ладу нашої держави.

Під час проведення санкціонованих слідчих дій правоохоронці вилучили комп’ютерне обладнання, яке використовувалось зловмисниками для розповсюдження антиукраїнських матеріалів та закликів до вчинення дій, спрямованих на зміну меж території і державного кордону України. У агітаторів також виявлені інструкції, спеціально розроблені та надані для розповсюдження представниками спецслужб РФ, для обходу блокування заборонених в Україні соціальних мереж та Інтернет-сайтів.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 110 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Служба безпеки України

 

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