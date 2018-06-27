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Российские хакеры готовят масштабную атаку против Украины

27.06.2018 11:02

 99% следов, которые перехватила киберполиция Украины, ведут в Россию

Российские хакеры заражают компьютеры украинских компаний вредоносным программным обеспечением, что обеспечивает несанкционированный доступ к ним ( "back doors") для масштабной координированной атаки.

99% следов, которые перехватила киберполиция Украины, ведут в Россию

Об этом заявил глава киберполиции Украины Сергей Демедюк в интервью Reuters.

По его словам, хакеры нацелены на компании, банки и энергетическую инфраструктуру через активацию вредоносного программного обеспечения.

Так, с начала года полиция обнаруживает вирусы в фишинговых письмах, отправленных из доменов государственных учреждений, системы которых были взломаны, и поддельные веб-страницы, имитирующие реальные сайты государственных органов.

Демедюк сообщил, что, пытаясь избежать обнаружения, хакеры внедряют вредоносное программное обеспечение в сети компаний, разбив его на отдельные файлы.

"Анализ уже обнаруженного вредоносного ПО и нацеленность атаки на Украину свидетельствуют о том, что все это готовится на определенный день", - сказал он.

Ранее некоторые нападения совпадали с крупными украинскими праздниками. По мнению Демидюка, следующая атака может произойти в четверг - в День Конституции, или в августе на День Независимости.

"Все, что мы видим, все, что мы перехватили в этот период: 99% следов ведут в Россию", - добавил Демедюк.

Он добавил, что украинская полиция работает с иностранными правительствами для выявления хакеров.

Демидюк подчеркнул, что масштабы текущей кампании такие же, как вируса NotPetya, через который в прошлом году пострадали государственные украинские учреждения. // НВ

 

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