Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Мешканка Краматорська облила суперницю кислотою, а потім 13 років ховалася під виглядом іноземки

27.06.2018 11:13

У 2005 році засуджена понівечила свою знайому та за підробленими документами виїхала закордон. Розшуковці обласного главку та краматорської поліції отримали інформацію щодо повернення її в Україну. Затримано було зловмисницю за сприяння столичних колег в аеропорту Жулян в день її народження.

13 років тому підстерігши ймовірну коханку чоловіка, розшукувана облила суперницю кислотою, спричинивши тим самим 76% відсотків опіків тіла. На суді вона провину свою не визнала, проте зібраних поліцейськими доказів було достатньо для того, аби суд визнав її винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України та виніс вирок – 5 років тюрми.

Національна поліція України - лого

Скориставшись часом, відведеним на вступ вироку в законну силу, засуджена змінила ім’я та за підробленими документами вилетіла закордон. Розпочавши нове життя та сподіваючись на плинність часу, жінка була впевнена, що злочин так і залишиться безкарним.

Сьогодні вона повернулася в Україну, аби відзначити день свого народження в родинному колі, проте правоохоронці вже мали на руках не тільки відомості про її місцеперебування, а й про дату її прибуття. Всі ці роки вони «тримали на гачку» зловмисницю. Оперативники зв’язалися з київськими колегами та за їх сприяння затримали її в аеропорту. Саме сьогодні їй виповнилося 65 років.

Її буде доправлено на Донеччину та передано для відбуття призначеного їй покарання.

Відділ комунікації поліції Донецької області

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...