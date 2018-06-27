Мешканка Краматорська облила суперницю кислотою, а потім 13 років ховалася під виглядом іноземки

У 2005 році засуджена понівечила свою знайому та за підробленими документами виїхала закордон. Розшуковці обласного главку та краматорської поліції отримали інформацію щодо повернення її в Україну. Затримано було зловмисницю за сприяння столичних колег в аеропорту Жулян в день її народження.

13 років тому підстерігши ймовірну коханку чоловіка, розшукувана облила суперницю кислотою, спричинивши тим самим 76% відсотків опіків тіла. На суді вона провину свою не визнала, проте зібраних поліцейськими доказів було достатньо для того, аби суд визнав її винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України та виніс вирок – 5 років тюрми.

Скориставшись часом, відведеним на вступ вироку в законну силу, засуджена змінила ім’я та за підробленими документами вилетіла закордон. Розпочавши нове життя та сподіваючись на плинність часу, жінка була впевнена, що злочин так і залишиться безкарним.

Сьогодні вона повернулася в Україну, аби відзначити день свого народження в родинному колі, проте правоохоронці вже мали на руках не тільки відомості про її місцеперебування, а й про дату її прибуття. Всі ці роки вони «тримали на гачку» зловмисницю. Оперативники зв’язалися з київськими колегами та за їх сприяння затримали її в аеропорту. Саме сьогодні їй виповнилося 65 років.

Її буде доправлено на Донеччину та передано для відбуття призначеного їй покарання.

Відділ комунікації поліції Донецької області