Оголошено про підозру покидьку, який «замінував» залізничну станцію «Караваєві дачі»

Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру 39 – річному уродженцю міста Суми, який надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху.

Так, 24.06.2018 до чергової частини Головного управління Національної поліції в м. Києві надійшло повідомлення про підготовку вибуху на залізничній станції «Караваєві дачі».

У ході відпрацювання вказаної інформації правоохоронці евакуювали 53 людини - відвідувачів та працівників станції. На місце події виїжджали працівники вибухотехнічної та кінологічної служб, проте жодних вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин не виявлено.

Проведеними першочерговими слідчими діями «мінера» вдалося встановити та затримати.

На даний час правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 6 років.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Прес-служба прокуратури міста Києва