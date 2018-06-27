Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Оголошено про підозру покидьку, який «замінував» залізничну станцію «Караваєві дачі»

27.06.2018 11:35

Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру 39 – річному уродженцю міста Суми, який надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху.

Так, 24.06.2018 до чергової частини Головного управління Національної поліції в м. Києві надійшло повідомлення про підготовку вибуху на залізничній станції «Караваєві дачі».

Фото Прокуратура міста Києва.

У ході відпрацювання вказаної інформації правоохоронці евакуювали 53 людини - відвідувачів та працівників станції. На місце події виїжджали працівники вибухотехнічної та кінологічної служб, проте жодних вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин не виявлено.

Проведеними першочерговими слідчими діями «мінера» вдалося встановити та затримати.

На даний час правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 6 років.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Прес-служба прокуратури міста Києва

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...