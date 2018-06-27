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На Донбассе нашли бандита, который инсценировал свою смерть 8 лет назад

27.06.2018 11:55

Бандит входил в состав группы, трое участников которой были осуждены в 2010 году

В Мариуполе Донецкой области, спустя восемь лет после инсценировки собственной смерти, был задержан участник банды, которая совершала нападения на жителей города. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: oxywatchdog.com

В ведомстве отметили, что в ноябре 2009 – январе 2010 года 28-летний мужчина совместно с тремя подельниками (в том числе женщиной, которая выполняла роль наводчицы) совершили семь разбойных нападений, запугивая жертв пистолетом-зажигалкой и скрывая лица за шапками с прорезями для глаз.

Трое бандитов были задержаны и в 2010 году получили приговоры – пять, шесть и восемь лет тюрьмы. Материалы по четвертому участнику группы были выделены в отдельное производство, его объявили в розыск. В дальнейшем копы приобщили к материалам оперативно-розыскного дела справку о смерти лица и его розыск был прекращен.

Позже отделом надзора за соблюдением законов органами по борьбе с организованной преступностью была проведена проверка, которая установила, что справка о смерти подозреваемого – поддельная, а разыскиваемый жив и проживает в Мариуполе.

Сейчас, через восемь лет после совершения указанных преступлений, мужчина задержан и по ходатайству прокуратуры арестован. Досудебное расследование продолжается.

Кроме того, в Орджоникидзевский районный суд Мариуполя было направлено уголовное дело по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение". 2 марта 2011 года на основании той же справки о смерти, судом уголовное дело было закрыто.

"В настоящее время, учитывая опровержения смерти подсудимого, прокуратурой области инициирован пересмотр судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам", — говорится в сообщении. // Сегодня

 

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