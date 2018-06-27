На Житомирщині затримано учасників злочинної групи, підозрюваних у замаху на вбивство поліцейського

Про це сьогодні, 27 червня, повідомив Голова Нацполіції Сергій Князєв. Зловмисники прикріпили до автомобіля працівника поліції саморобний вибуховий пристрій з дистанційним керуванням. Наразі затримано п’ятьох учасників групи, які вчиняли тяжкі злочини на території трьох регіонів України.

Як розповів очільник Нацполіції, упродовж весни цього року працівниками кримінальної поліції була задокументована злочинна діяльність угрупування, яке вчиняло розбійні напади на приміщення громадян. Зловмисники діяли зухвало, проникаючи до приміщень громадян вночі. Зв’язували своїх жертв та катували. Діяли на території Київщини, Житомирщини та Вінниччині. Їхньою метою було заволодіння грошовими коштами, ювелірними виробами ті іншими цінностями.

У травні цього року на Київщині працівники кримінальної поліції затримали частину цього злочинного угруповання під час скоєння ними аналогічного правопорушення. Водночас ті учасники, які не були затримані, почали виносити погрози працівникам поліції. Так, працівнику управління внутрішньої безпеки Житомирської області та деяким працівникам кримінальної поліції надходили повідомлення на кшталт «ви за це постраждаєте».

«Декілька днів тому ці погрози перейшли в реальну ситуацію. Залишок цієї злочинної групи прийняв рішення вчинити вбивство працівника поліції. Замінували його автомобіль саморобним вибуховим пристроєм. І тільки за волею долі цей працівник не загинув», – розповів Сергій Князєв.

Він додав, що за декілька хвилин до вибуху поліцейський виявив сліди вибухового пристрою. Згодом правоохоронці встановили особи зловмисників.

За словами глави відомства, вчора працівники кримінальної поліції та внутрішньої безпеки Житомира провели близько 40 обшуків. У результаті було виявлено речові докази причетності до замаху на вбивство працівника правоохоронного органу.

«На сьогодні затримано п’ятеро осіб у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі готують матеріали, аби направити їх до суду на розгляд щодо обрання запобіжного заходу. Щодо інших учасників групи – деякі з них виїхали з території України до Російської Федерації та інших країн. Але все дійде до логічного завершення. На такі зухвалі дії правопорушників поліція України реагує конкретно, жорстко і миттєво», - наголосив Сергій Князєв.

За фактом вчиненого замаху на вбивство працівника правоохоронного органу слідчим управлінням поліції у Житомирській області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України.

Департамент комунікації

Національної поліції України