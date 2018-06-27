Переговоры о вступлении Турции в ЕС приостановлены

Переговоры по вступлению Турции в Евросоюз зашли в тупик. Об этом говорится в выводах, принятых 26 июня по итогам заседания Совета Европейского Союза в Люксембурге.

Совет ЕС заявил, что Турция является "ключевым партнером" Европейского Союза и подчеркнула важность дальнейшего действия соглашения в отношении беженцев.

В то же время он выразил беспокойство из-за отступления Анкары от верховенства права и основных прав человека. В ЕС снова осудили попытку государственного переворота в Турции в 2016 году и реакцию на него государства.

В Брюсселе не видят оправдания для ухудшения независимости турецкой судебной системы, задержаний и заключений госслужащих, политических деятелей и журналистов, а также граждан Евросоюза.

"Турция все больше отдаляется от Европейского Союза. Поэтому переговоры о присоединении Турции фактически зашли в тупик", - утверждается в заявлении.

Совет ЕС подчеркивает, что в рамках переговорного процесса дальнейшее открытие или закрытие разделов невозможно, а работа по модернизации Таможенного союза Турция-ЕС не предусмотрена.

При этом ЕС выразил готовность поддерживать "честный и открытый диалог" с Анкарой.

Напомним, 17 декабря 2004 года на встрече в Брюсселе главы государств и правительств ЕС приняли решение о начале переговоров о вступлении Турции в ЕС. Официально переговоры начались 3 октября 2005 года. Чтобы вступить в Союз, Турция должна успешно завершить переговоры с Еврокомиссией по 33 из 35 переговорных пунктов (два не требуют согласования). После этого государства-члены должны единогласно проголосовать за предоставление Турции членства в ЕС.

После попытки военного переворота в июле 2016 14 апреля 2016 Европарламент обнародовал Отчет об успехах Турции, который оказался наиболее неудачным за все годы. ЕС осудил политику турецкого правительства в отношении представителей СМИ и медиа.

6 июля 2017 Европарламент принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза приостановить переговоры о вступлении Турции до тех пор, пока турецкие власти не внесут поправки в конституционную реформу. В апреле 2017 состоялся референдум по турецкой конституционной реформе, в результате чего были значительно расширены президентские полномочия.

24 июня 2018 года в Турции прошли досрочные парламентские и президентские выборы.

Глава Высшей избирательной комиссии Турции Сади Гювен заявил, что Реджеп Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов на досрочных выборах по итогам обработки 97,7% избирательных бюллетеней.

Вскоре Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе раскритиковала внеочередные выборы в Турции из-за неравных условий для оппозиционных партий во время предвыборной кампании. // 112.ua