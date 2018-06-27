Еще 2,6 тысячи киевлян остались без горячей воды

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» до 9 июля отключает горячую воду еще у 2,6 тыс. киевлян в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Печерском, Подольском, Дарницком, Голосеевском и Днепровском районах Киева в связи с проведением гидравлических испытаний теплосетей, которые питаются от ТЭЦ-5, сообщила пресс-служба компании.

«В течение 25 июня - 9 июля специалисты предприятия «Киевские тепловые сети» будут тестировать тепломагистрали, которые питаются от ТЭЦ-5. Данная теплоэлектроцентраль обеспечивает горячим водоснабжением 2640 потребителей в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Печерском, Подольском, Дарницком, Голосеевском и Днепровском районах. Во время гидравлических испытаний горячее водоснабжение на этой территории будет прекращено», - сказано в сообщении.

Сообщается, что параллельно проходят испытания тепловых сетей двух районных и семи квартальных котельных.

В связи с этим без горячего водоснабжения остается 3814 потребителей. Среди них: 2171 жилых домов, 43 лечебных учреждений, 108 детских садов, 77 школ и 1415 ведомств.

При этом отмечается, что «Киевтеплоэнерго» провело уже около 50% гидравлических испытаний столичных сетей для 7208 потребителей.

В пресс-службе напомнили, что гидравлические испытания в Киеве проходят с 10 апреля по 30 августа, согласно графику, утвержденному в КГГА.

«Диагностика тепловых сетей является обязательным мероприятием по подготовке теплового хозяйства города к отопительному сезону, что помогает выявить и ликвидировать максимально возможное количество наиболее изношенных участков тепловых сетей и предотвратить появление повреждений во время отопительного сезона», - отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, с 1 мая тепловые сети столицы перешли от «Киевэнерго» в управление коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго». С 1 августа «Киевтеплоэнерго» также получит в управление генерирующие объекты (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, завод «Энергия»).

22 мая власти Киева сообщили, что «Нафтогаз» отказывается заключать договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» из-за долгов предыдущего оператора «Киевэнерго» (общая сумма задолженности составляет около 5 млрд грн). В ответ на это 23 мая на заседании Киевсовета было принято решение, согласно которому долговые обязательства «Киевэнерго» не подлежат передаче «Киевтеплоэнерго».

23 мая «Нафтогаз» заявил, что готов заключить договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» сразу после решения вопроса правопреемства 5 млрд грн долгов, которые были накоплены «Киевэнерго».

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил, что задолженность ПАО «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз» включает в себя около 1,2 млрд грн начисленных штрафов и пени, поэтому вопрос погашения долговых обязательств требует решения на национальном уровне. Он отметил, что относительно 1,2 млрд грн между сторонами сейчас идет судебный спор.

Власти Киева предлагают решать проблему параллельно - предоставлять услуги киевлянам бесперебойно и решать спор в судебной плоскости или каким-то иным путем. // УНИАН