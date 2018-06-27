Уборка парка у дворца Кадырова стоит россиянам минимум 34 млн. рублей ежегодно

В 33,9 млн рублей обойдется чистота в парке Рамзана Кадырова российским налогоплательщикам, потому что чеченский бюджет является дотационным
и на 80% состоит из поступлений из федерального бюджета.
Информация об электронном аукционе появилась на сайте госзакупок
19 июня 2018 года. В заявке, размещенной правительством республики, говорится, что на территории административного комплекса по улицам Рубежной и Тбилисской в Грозном требуется выполнение работ по содержанию зеленой зоны. Именно по этому адресу находится резиденция чеченского лидера.
Резиденция любителя роскоши Рамзана Кадырова и принадлежащая ей территория занимают 260 тысяч квадратных метров в центре Грозного. Это больше, чем территория Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Внутренней отделкой и интерьером дворец Кадырова не уступает дворцам арабских султанов: позолоченная мебель из благородных сортов дерева, 13 тыс. ковров и 4 тыс. гобеленов, живые пальмы.
На строительство "Дворца Кадырова" было выделено в общей сложности около 10 миллиардов рублей
по еще докризисным ценам. По сравнению с этой суммой, 34 миллиона на уход за зеленой зоной на берегу реки Сунжи могут показаться чеченской казне, богатой за счет всей России, несущественными и мизерными тратами.
И это сравнимо с ежегодными тратами из бюджета на коммунально-бытовое обслуживание этого дворца - 36 миллионов рублей.
Как напоминает "Эхо Москвы"
, для содержания парка Кадырова с газонами и огромными цветниками ежегодно правительство Чечни проводит два аукциона по благоустройству зеленой зоны резиденции. За весь 2017 год на уход за зеленью из бюджета было потрачено 43,8 млн рублей, в этом году пока объявлен только один аукцион. Его участники еще не известны, но с 2012 года, судя по госконтрактам, за газоном, цветами и деревьями в резиденции следили несколько постоянных подрядчиков - "Капстрой", "Береза" и "Рассвет".
"Капстрой", выигравший в 2017 году контракт на 7,1 млн рублей, принадлежит Руслану Баснукаеву, который до 2015 года руководил ООО "Заря" Асланбека Кадырова. "Заря" оказывала клининговые услуги для резиденции Рамзана Кадырова.
Владелец "Рассвета", получивший в 2017 году контракт на 42,4 млн рублей, - полный тезка заместителя начальника отдела налогообложения 2 УФНС по Чечне Висхана Ибрагимова. С 2012 года "Рассвет" получил подряды на уход за зеленью в резиденции на 77 млн рублей. Компания также занималась поставкой цветов для нужд мэрии Грозного.
До 2015 года за парком вокруг резиденции ухаживало ООО "Береза", также принадлежавшее тезке налоговика Висхану Ибрагимову. С 2012-го по 2015 год она выиграла аукционы на 225,5 млн рублей. В 2015 году эта "Береза" Ибрагимова объединилась с "Зарей" Кадырова: после реорганизации они превратились в московское ООО "Джекфрут", которая принадлежит международной коммерческой компании Golden Age Holdings Ltd, зарегистрированной на Сейшельских островах. За этим офшором числится более 300 российских фирм. В числе прочего некоторое время назад он получил ООО "Аст-Голд", до это принадлежавшее владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову.
84% бюджета Чечни - дотации. Но Кадыров доволен и на людях утверждает, что регион "становится самодостаточным"
Судя по цифрам проекта федерального бюджета на 2018 - 2020 годы, Чечня наряду с Дагестаном, Якутией, Камчаткой и Алтаем остается на сегодняшний день одним из самых высокодотационных регионов РФ.
Чечня замыкает эту пятерку с запланированной дотацией в размере 27,08 миллиарда рублей, или +3% к 2017 году (для сравнения - Дагестану, который третий год подряд становится самым крупным получателем дотаций, в 2018 году выделяется более 59 миллиардов рублей, +6,7%).
Однако для главы Чечни Рамзана Кадырова такая плачевная ситуация выглядит вполне нормально. Три месяца назад он рассказывал премьеру Дмитрию Медведеву, как же хорошо в республике улучшается социально-экономическая ситуация. По словам Кадырова, Чечня становится самодостаточной. Как это увязывается с почти полностью дотационным бюджетом республики, глава дотационного региона, так любящий роскошь, уточнять не стал. // NEWSru.com