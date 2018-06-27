В Івано-Франківській області на хабарі викрили головного держінспектора-«працівника»

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Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі головного державного інспектора одного зі структурних підрозділів Управління Державної служби з питань праці в Івано-Франківській області.
Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав двадцять тисяч гривень від місцевого приватного підприємця за не відображення виявлених порушень законодавства у сфері охорони праці.
Співробітники СБ України затримали чиновника за місцем проживання під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.
Операція із викриття зловмисника проводилася спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури.
О необходимости "закона Окуевой" о защите свидетелей и участников уголовного производства депутат Верховной Рады, бывший советник министра внутренних дел Антон...