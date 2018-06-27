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В Івано-Франківській області на хабарі викрили головного держінспектора-«працівника»

27.06.2018 12:56

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі головного державного інспектора одного зі структурних підрозділів Управління Державної служби з питань праці в Івано-Франківській області.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав двадцять тисяч гривень від місцевого приватного підприємця за не відображення виявлених порушень законодавства у сфері охорони праці.

Фото Служба безпеки України.

Співробітники СБ України затримали чиновника за місцем проживання під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Операція із викриття зловмисника проводилася спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Служба безпеки України

 

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