В Івано-Франківській області на хабарі викрили головного держінспектора-«працівника»

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі головного державного інспектора одного зі структурних підрозділів Управління Державної служби з питань праці в Івано-Франківській області.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав двадцять тисяч гривень від місцевого приватного підприємця за не відображення виявлених порушень законодавства у сфері охорони праці.

Співробітники СБ України затримали чиновника за місцем проживання під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Операція із викриття зловмисника проводилася спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Служба безпеки України