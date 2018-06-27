Россиянин сначала подружился с бомжом, а потом запинал его до смерти

Омич, несколько месяцев назад заведя нечто похожее на дружбу с местным бомжом, пригласил его в гости. Однако тот начал соблазнять хозяйскую жену и поплатился за это жизнью.

Труп 43-летнего мужчины без определенного места жительства нашли 26 июня в десятом часу утра возле дома N61 на улице Магистральная в Омске, сообщает "Вечерний Омск". Полицейские выяснили, что причиной смерти стали закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма груди, множественные переломы ребер.

Оказалось, что три месяца назад с бездомным, обитавшим во дворе дома 50б на улице 20 Партсъезда познакомился 33-летний местный житель и предложил ему выпить. Тот согласился, и с тех пор мужчины по-дружески периодически вместе выпивали во дворе или в квартире будущего убийцы.

В понедельник, 25 июня, горожанин предложил бездомному помыться у него. Тот с радостью согласился. После принятия ванны друзья вместе с дамой сердца хозяина квартиры решили отметить "легкий пар" чистого гостя. Но тот, залив за воротник, вдруг начал тушить окурки где попало и наводить беспорядок на столе. Омич сделал ему замечание, тот немного успокоился.

Однако когда гостеприимный хозяин квартиры вышел в туалет, бездомный начал приставать к его супруге. Вернувшись в комнату, омич не потерпел представшей перед его взором картины - его дама сердца сидела в объятиях бомжа. Разъяренный муж схватил гостя за ворот, повалил на пол и начал бить, после чего вытолкал на улицу. Пострадавший успел пройти некоторое расстояние, после чего умер.

Подозреваемый в убийстве задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека". Сейчас он арестован на время следствия.

Отметим, в Омске подобные истории уже происходили. В феврале 2016 года один из горожан также пригласил бездомного на застолье и избил его после того, как тот нелестно отозвался о его матери. Избитый мужчина скончался на месте, сообщал сайт Vse42.ru.

А в 2014 году омич Станислав Хоронжевский получил семь лет колонии строгого режима за то, что одного бомжа избил тростью, а второго чуть не сжег, облив горючей жидкостью. Первый потерпевший получил вред здоровью средней тяжести, второй - термические ожоги, сообщало агентство "Омск-информ". // NEWSru.com