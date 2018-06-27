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Обнаженный труп экс-атамана, который пропал с $50 тысячами, нашли в лесу под Харьковом

27.06.2018 13:37

 По предварительной информации полиции, смерть не была насильственной

Пропавшего неделю назад Гамзата Гаджиева нашли мертвым в лесу под Харьковом. Об этом информируют источники NewsRoom среди силовиков.

Фото: ХХ

26 июня в лесу районе села Циркуны полиция обнаружила обнаженное тело бывшего атамана Слободского казачьего округа. Как сообщают правоохранители, рядом с мужчиной был его автомобиль Land Rover с документами и 170 гривнами. По предварительной информации полиции, смерть Гаджиева не была насильственной. Тело погибшего передали на экспертизу.

Напомним, что экс-атаман казаков пропал на прошлой неделе. Его сожительница сообщила, что 58-летний активист "Национальной ассоциации содействия борьбе с коррупцией и должностными преступлениями" уехал из дома 18 июня в 10:00 и на связь больше не выходил. Кроме того, мужчина имел при себе $50 тысяч.

 

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