Обнаженный труп экс-атамана, который пропал с $50 тысячами, нашли в лесу под Харьковом

Пропавшего неделю назад Гамзата Гаджиева нашли мертвым в лесу под Харьковом. Об этом информируют источники NewsRoom среди силовиков.

26 июня в лесу районе села Циркуны полиция обнаружила обнаженное тело бывшего атамана Слободского казачьего округа. Как сообщают правоохранители, рядом с мужчиной был его автомобиль Land Rover с документами и 170 гривнами. По предварительной информации полиции, смерть Гаджиева не была насильственной. Тело погибшего передали на экспертизу.

Напомним, что экс-атаман казаков пропал на прошлой неделе. Его сожительница сообщила, что 58-летний активист "Национальной ассоциации содействия борьбе с коррупцией и должностными преступлениями" уехал из дома 18 июня в 10:00 и на связь больше не выходил. Кроме того, мужчина имел при себе $50 тысяч.