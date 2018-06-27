В Киеве 19-летний студент ушел на экзамен и пропал

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В Киеве разыскивают студента, который ушел на экзамен. Парень не выходит на связь третий день.
Последний раз 19-летнего Арсена видели 25 июня в 15:00. Он ушел на экзамен, после чего связь с ним оборвалась. Об этом Информатору сообщили друзья пропавшего парня.
По их словам, парень ушел без телефона на сдачу экзамена. Однако в учебное учреждение он не явился. При себе он имел небольшую сумму денег.
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