В Киеве 19-летний студент ушел на экзамен и пропал

В Киеве разыскивают студента, который ушел на экзамен. Парень не выходит на связь третий день.

Последний раз 19-летнего Арсена видели 25 июня в 15:00. Он ушел на экзамен, после чего связь с ним оборвалась. Об этом Информатору сообщили друзья пропавшего парня.

По их словам, парень ушел без телефона на сдачу экзамена. Однако в учебное учреждение он не явился. При себе он имел небольшую сумму денег.