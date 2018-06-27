Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Таможенное право: правомерное решение споров

27.06.2018 13:47

Компании, работающие на рынке внешней экономики, могут столкнуться с непониманием специфичной области права ВЭД, необходимостью консультаций от профессиональных юристов, задействованных в данной сфере.

Внешнеэкономическая деятельность предприятия достаточно сложная область законодательства.

Согласно действующему законодательству Украины данная сфера законодательных сводов подразделяется на 2-е основные базы:

  1. общую,
  2. особенную.

Первая подразумевает использование сводов закона, где отражены базовые положения, помогающие регулировать взаимоотношения в сфере ВЭД. Вторая часть более специфичная. Она подразумевает использование при законотворческой деятельности определенных логистических институтов, суть всего таможенного дела. Именно эта специфическая часть регулирует:

  • движение товара через погранзону;
  • передвижение через пограничную зону ТС;
  • использование таможенных платежей и режимов;
  • правильное заполнение документов;
  • строгое контролирование;
  • статистика ВЭД.

На сегодня таможенное право Украины — достаточно сложная область, разобраться с которой сможет только профессиональный юрист. Здесь много пунктов, подпунктов, понять которые может человек, знающий право «от корки до корки». Следовательно, защититься в суде, не обладая правовой базой по таможенному праву — не представляется возможным для владельца компании, предприятия, фирмы, занимающейся внешнеэкономической деятельности. Ну как быть в этой ситуации?

Поможет адвокат по таможенным спорам

К сожалению, таможенное право очень запутанное. Это и влечет за собой необходимость пользоваться услугами правовиков. Юрист проконсультирует своего клиента, потенциального подзащитного по любой проблеме, связанной с ведением внешнеэкономической деятельности. Эксперт в области таможенного права:

  1. досконально изучает имеющиеся документы;
  2. при необходимости готовит правовую экспертизу;
  3. составляет правомерные жалобы в суд.

Юрист готовит претензии, иски, грамотно защищает интересы своего подзащитного в судебных органах, в государственных инстанциях.

Самостоятельно разобраться во всех тонкостях и нюансах таможенного законодательства — сложно, а порой, совсем невозможно. Только опытный юрист — это путь к успеху и благополучному разрешению сложного дела, связанного с ВЭД.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...