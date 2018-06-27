Таможенное право: правомерное решение споров

Компании, работающие на рынке внешней экономики, могут столкнуться с непониманием специфичной области права ВЭД, необходимостью консультаций от профессиональных юристов, задействованных в данной сфере.

Внешнеэкономическая деятельность предприятия достаточно сложная область законодательства.

Согласно действующему законодательству Украины данная сфера законодательных сводов подразделяется на 2-е основные базы:

общую, особенную.

Первая подразумевает использование сводов закона, где отражены базовые положения, помогающие регулировать взаимоотношения в сфере ВЭД. Вторая часть более специфичная. Она подразумевает использование при законотворческой деятельности определенных логистических институтов, суть всего таможенного дела. Именно эта специфическая часть регулирует:

движение товара через погранзону;

передвижение через пограничную зону ТС;

использование таможенных платежей и режимов;

правильное заполнение документов;

строгое контролирование;

статистика ВЭД.

На сегодня таможенное право Украины — достаточно сложная область, разобраться с которой сможет только профессиональный юрист. Здесь много пунктов, подпунктов, понять которые может человек, знающий право «от корки до корки». Следовательно, защититься в суде, не обладая правовой базой по таможенному праву — не представляется возможным для владельца компании, предприятия, фирмы, занимающейся внешнеэкономической деятельности. Ну как быть в этой ситуации?

Поможет адвокат по таможенным спорам

К сожалению, таможенное право очень запутанное. Это и влечет за собой необходимость пользоваться услугами правовиков. Юрист проконсультирует своего клиента, потенциального подзащитного по любой проблеме, связанной с ведением внешнеэкономической деятельности. Эксперт в области таможенного права:

досконально изучает имеющиеся документы; при необходимости готовит правовую экспертизу; составляет правомерные жалобы в суд.

Юрист готовит претензии, иски, грамотно защищает интересы своего подзащитного в судебных органах, в государственных инстанциях.

Самостоятельно разобраться во всех тонкостях и нюансах таможенного законодательства — сложно, а порой, совсем невозможно. Только опытный юрист — это путь к успеху и благополучному разрешению сложного дела, связанного с ВЭД.