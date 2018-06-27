Важлива інформація для водіїв Києва! Обмеження руху на вихідні

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27 червня з 19:30 до 22:00 години буде заборонено рух транспортних засобів (крім громадського), а 1 липня з 20:00 до 24:00 години заборонено рух усіх видів транспортних засобів Володимирським проїздом (від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з вул. Малою Житомирською) та вулицею Володимирською (від перехрестя з вул. Рейтарською до перехрестя з вул. Великою Житомирською).
Також буде перекрито рух вулицею Хрещатик:
- 28 червня з 8:00 до 22:00 години
- 29 та 30 червня з 19:00 до 22:00 години
- 1 липня з 10:00 до 20:00 години
Врахуйте цю інформацію та оберіть інші маршрути слідування, аби уникнути незручностей!
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