Поліція проведе термінові заходи щодо захисту осіб ромської національності

З метою недопущення в майбутньому фактів нападу на осіб ромської національності, який мав місце минулого тижня у Львові, поліція проведе комплекс превентивних профілактичних заходів. Про це сьогодні, 27 червня, під час селекторної наради за участі керівників територіальних підрозділів повідомив Голова Нацполіції Сергій Князєв.

За його словами, поліція повинна зробити все, аби захистити ромів по всій території країни. Відтак, співробітники поліції превенції, кримінальної поліції, патрульні проведуть низку заходів для встановлення місць проживання та тимчасового перебування осіб ромської національності, а також їх транзит по державі.

«Ми повинні забезпечити їх безпеку до тих пір, поки кримінальна поліція не прозвітує, що джерело, яке ініціює такі ганебні правопорушення у нас в Україні, встановлено та локалізовано»,- наголосив очільник Нацполіції.

Крім того, Сергій Князєв зобов’язав керівників обласних підрозділів, де в штаті карного розшуку ще не були створені підрозділи по розкриттю злочинів, які мають ознаки порушення рівноправності людини, терміново їх створити та прозвітувати про виконання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція встановила 14 осіб, які підозрюються у нападі на ромське поселення у Львові.

Департамент комунікації

Національної поліції України