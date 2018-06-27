Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Кремль, которого «там нет», нагло и цинично блокирует перемирие на Донбассе

27.06.2018 14:26

 Марчук рассказал о демарше России в Минске

Россия не соглашается на предложения украинской стороны на переговорах в Минске относительно механизма нового перемирия на Донбассе – Москва не хочет, чтобы наблюдатели ОБСЕ фиксировали поставки оружия боевикам. Об этом заявил в Facebook представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук.

Евгений Марчук. Фото: day.kyiv.ua

Сегодня заседает подгруппа по безопасности, которая обсуждает вопрос установления нового перемирия на Донбассе до конца лета, но российская сторона, по словам переговорщика, блокирует этот процесс.

"Как и предполагалось, первые два часа дискуссии о прекращении огня прошли в острых взаимных обвинениях. К обсуждению конкретных мер не смогли приступить, поскольку российская сторона категорически не воспринимает предложения украинской стороны. Мы предлагаем обсуждение всех составляющих самого процесса прекращения огня, начиная с усиленного круглосуточно контроля силами СММ ОБСЕ пограничной зоны неконтролируемой части российско-украинской государственной границы. Цель одна, чтобы СММ ОБСЕ фиксировала и документировала все факты незаконных массовых поставок РФ оружия и боеприпасов сепаратистам. То есть речь идет о создании силами СММ ОБСЕ зоны безопасности вдоль неконтролируемой нами части госграницы", – объяснил Марчук.

Он отметил, что российская сторона категорически не соглашается с этим предложением, заявляя, что она не имеет отношения к прекращению огня, намекая, что не является стороной конфликта.

"То есть по их логике, постоянные массовые незаконные поставки Россией сепаратистам тяжелых вооружений и боеприпасов, которыми ведутся постоянные обстрелы украинских позиций, не имеющих отношения к проблеме прекращении огня. Видно по всему, что российская сторона будет блокировать и другие украинские предложения", – подчеркнул Марчук. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...