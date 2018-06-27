На Київщині «за гарячим слідом» затримали покидька, який намагався зґвалтувати жінку та дитину

36-річний підозрюваний напав на 32-річну жінку, а після - неповнолітню дівчинку, в лісопарковій зоні міста Обухів. На щастя, в обох випадках, він не довів свій злочинний намір до кінця.

Спочатку чоловік накинувся на перехожу жінку та затягнув у кущі. Бідолашна з усіх сил намагалася відбитись, але його налякав не фізичний супротив, а дзвінок телефону. Він втік, але через деякий час повернувся й на тому ж місці напав на дитину. Цього разу втік від людей, які прибігли на крик дівчинки.

Начальник поліції Київщини Дмитрий Ценов розповів, що повідомили про злочини в поліцію родичі потерпілих. Усвідомлюючи суспільну небезпеку правоохоронці не мали права на помилку - діяли миттєво та злагоджено. Обухівські поліцейські провели комплекс оперативно-розшукових заходів і вже через 2 години затримали нападника.

Наразі триває комплекс слідчих дій. Підозрюваний зізнався у скоєному. До обрання міри запобіжного заходу він знаходитиметься в ізоляторі тимчасового тримання. За фактом замаху на зґвалтування відкрито кримінальне провадження (ст. 15 та ч. 1, ч. 3 ст. 152) Кримінального кодексу України.

ГУ Нацполіції в Київській області