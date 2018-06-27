В Индии разбился уже восьмой истребитель Су-30МКИ, поставленный из России

В среду, 27 июня, в индийском штате Махараштра разбился истребитель Су-30МКИ, переданый Россией в рамках $12-милиардного контракта.

Как сообщает The Times of India, инцидент произошел во время испытания перед передачей самолета Военно-воздушным силам Индии.

При этом, по имеющимся данным, оба пилота успели катапультироваться.

Как отмечается, это уже как минимум восьмой Су-30МКИ, разбившийся в Индии со времени принятия этого самолета на вооружение ВВС страны.

В то же время из РФ поступило уже 240 из 272 истребителей, купленных у РФ. // НВ