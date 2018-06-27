Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

У Херсоні попереджено замовне вбивство бізнесмена

27.06.2018 15:12

Співробітники Служби безпеки України попередили замовне вбивство одного із херсонських бізнесменів.

Правоохоронці встановили, що комерсант із Києва вирішив помститися двом колишнім компаньйонам з Херсона, з якими він перебував у гострому конфлікті через грошові та майнові суперечки.

СБУ

Оперативники спецслужби задокументували, що бізнесмен через посередників звернувся до представників кримінальних кіл південного регіону для «підбору» виконавця замовлення. Він запланував вбивство одного з компаньйонів, другого збирався залякати, погрожуючи нанесенням шкоди життю та здоров’ю членам його родини і знищенням їх майна.

На підставі рішення суду зловмисника затримано у Києві та повідомлено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ст. 14, ч. 2 п. 11 ст. 115 та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.

Викриття зловмисника відбувалось спільно зі слідчими поліції та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Тривають слідчо-оперативні дії.

 

Прес-центр СБ України

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...