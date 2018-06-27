У Херсоні попереджено замовне вбивство бізнесмена

Правоохоронці встановили, що комерсант із Києва вирішив помститися двом колишнім компаньйонам з Херсона, з якими він перебував у гострому конфлікті через грошові та майнові суперечки.

Оперативники спецслужби задокументували, що бізнесмен через посередників звернувся до представників кримінальних кіл південного регіону для «підбору» виконавця замовлення. Він запланував вбивство одного з компаньйонів, другого збирався залякати, погрожуючи нанесенням шкоди життю та здоров’ю членам його родини і знищенням їх майна.

На підставі рішення суду зловмисника затримано у Києві та повідомлено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ст. 14, ч. 2 п. 11 ст. 115 та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.

Викриття зловмисника відбувалось спільно зі слідчими поліції та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Тривають слідчо-оперативні дії.

Прес-центр СБ України

