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Власник наркоплантації пропонував поліцейському на Тернопільщині 200 тисяч гривень хабара

27.06.2018 15:25

Аби уникнути покарання за вирощування конопель з метою подальшого збуту наркотичного засобу, мешканець Івано-Франківської області пообіцяв «винагороду» начальникові підрозділу тернопільської поліції. Але натомість підполковник поліції повідомив про корупційну пропозицію співробітників внутрішньої безпеки Нацполіції.

Тернопільським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки НПУ було отримано рапорт начальника Монастирського відділення поліції Тернопільщини про те, що йому пропонують неправомірну вигоду.

нарко

Було встановлено, що хабара підполковникові поліції пропонує мешканець Івано-Франківська. Чоловік у змові зі спільниками організував вирощування плантації конопель в селі Вістря Монастирського району Тернопільської області. У подальшому «агроном» збирався зібрати врожай та збути товар дилерам кількох регіонів.
Однак працівники поліції Тернопільщини завадили зловмисникові: виявили посів, вилучили рослини. Було розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.310 Кримінального кодексу України.

Аби уникнути покарання, 27-річний «наркобізнесмен» вирішив підкупити посадовця поліції. За непритягнення до відповідальності франківець пообіцяв підполковникові поліції 140 тисяч гривень і тисячу євро.

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в області, під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільщини, було розпочато кримінальне провадження за фактом пропозиції неправомірної вигоди службовій особі.

Наступного разу в кабінет до начальника поліції франківець прийшов з половиною від обіцяної суми: 500 євро та 70 тисяч гривень. З цими речовими доказами хабародавця затримали на місці оперативники внутрішньої безпеки НПУ та працівники тернопільського ГУНП.

Під час огляду автомобіля, на якому приїхав чоловік до поліції, було виявлено та вилучено автоматичну зброю. Наразі фігурант затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Найближчим часом йому буде повідомлено про підозру за ст.369, 307 та 310 Кримінального кодексу України. 

Департамент внутрішньої безпеки
Національної поліції України

 

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