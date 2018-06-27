Россия не имеет права вмешиваться в отношения Украины и Грузии с НАТО

Генсек НАТО объяснил, кто будет принимать решение о членстве стран-аспирантов в Альянсе

Вопрос членства Украины и Грузии в НАТО будет обсуждаться Украиной, Грузией и действующими членами НАТО, а Россия не должна вмешиваться в этот процесс, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы поддерживаем их статус аспирантов – в их укреплении и в приближении к трансатлантической интеграции. Мы работаем с Грузией, мы помогаем ей с реформами, мы также поддерживаем Украину", – рассказал Столтенберг, комментируя шансы Украины, Грузии и Молдовы стать членами НАТО.

При этом он подчеркнул, что вопрос членства страны в Альянсе – "это то, что будет обсуждаться нами с 29 союзниками вместе с этими двумя странами".

"Это не предусматривает вмешательства кого-либо другого в этот процесс: Россия не имеет права пытаться решать, что ее соседи делают", – подчеркнул Столтенберг.

По его словам, только Украина и Грузия вместе со странами-членами НАТО могут решать, хотят ли они быть частью Альянса, а вмешательство России в этот процесс "абсолютно недопустимо".

"Конечно, это абсолютно недопустимо, когда такая большая сила, как Россия, пытается восстановить сферу интересов, решая, что ее соседи могут делать. Так что будут ли Грузия и Украина членами НАТО – это будут решать Грузия, Украина и члены НАТО", – резюмировал Столтенберг.

Отметим, президент Украины Петр Порошенко надеется, что Верховная Рада поддержит его инициативу о закреплении в Конституции курса страны на интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО.

Глава государства добавил, что после принятия парламентом закона о национальной безопасности Украина приблизилась к членству в НАТО, и это будет продемонстрировано на саммите Альянса 11-12 июля. // Сегодня