На Київщині чоловік підпалив батьківський будинок, не поділивши його з братом

В с. Пищики Сквирського району два рідні брати не поділили батьківський будинок, який в спадок дістався одному з них.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення про підпал. 59-річний власник приватного будинку повідомив, що його рідний 62-річний брат, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, підпалив помешкання потерпілого і втік у невідомому напрямку.

На місце події одразу прибула група реагування патрульної поліції. З’ясувалося, що два рідні брати не змогли поділити батьківський будинок, який після своєї смерті батьки залишили в спадок молодшому брату і його родині. Брати намагалися в судовому порядку врегулювати питання, проте суд прийняв рішення на користь брата, якому дістався спадок.

Тож, розлючений старший брат вирішив розв’язати суперечку на свій власний розсуд. Чоловік розбив вікно, налив в розбите вікно горючої суміші у вигляді бензину та підпалив.

В цей час власник перебував в будинку і зміг вчасно загасити пожежу.

Наразі зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України, йому оголошено підозру згідно ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна).

ГУ Національної поліції в Київській області