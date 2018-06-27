В Греции «застряли» более 150 украинцев, осужденных за перевозку нелегалов

В Греции находится более 150 граждан Украины, задержанных или осужденных за перевозку нелегальных мигрантов, украинская власть решает вопрос их возвращения на родину.

Об этом "Украинской правде" сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Мы вели переговоры с главным прокурором города Пирей и генпрокурором Греции. Отдельный блок во время переговоров составили проблемные вопросы защиты прав граждан Украины, которых удерживают в Греции за перевозку нелегальных мигрантов. Таких всего более 150 человек", - сказал он.

По словам Кирилича, украинская и грецкая стороны в ходе переговоров достигли договоренности о подготовке двустороннего договора, который бы регулировал этот вопрос.

Он добавил, что в первую очередь речь идет о возвращении более 20 человек, которые были осуждены за перевозку нелегалов, затем были условно освобождены, но не могут покинуть Грецию.

"Греческая сторона тоже понимает необходимость решения этого вопроса – предоставления разрешения условно освобожденным вернуться в Украину", - сказал Кирилич.

По его словам, на подготовку соответствующего двустороннего договора надо не менее полугода времени.

Вместе с тем Украина с Грецией уже достигли определенных договоренностей относительно разрешения гражданам Украины, членам экипажа судна "Mekong Spirit" вернуться на родину.

"Речь идет о 17 украинцах, которые уже год находятся на этом судне. Договоренности относительно их возвращения на родину уже достигнуты", - подытожил Кирилич.

Ранее сообщалось, что шесть украинских моряков судна RS 300-97, которые более полутора лет находились под запретом выезда из Греции, вернулись в Украину.

Капитан судна еще должен находиться в Греции для решения определенных правовых вопросов.

В ноябре 2016 года грузовое судно RS 300-97 под флагом Украины с семью членами экипажа – гражданами Украины, которые, по словам капитана, выполняли рейс из Черногории в Ливан, подало сигнал бедствия в территориальных водах Греции и из-за неисправности было доставлено на буксире в порт Палеохора на острове Крит.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Efsyn.gr, на борту судна обнаружили миллионы пачек сигарет, происхождение которых было трудно идентифицировать. Экипаж утверждал, что груз легальный. Расследование подтвердило, что по маршруту украинского судна не фиксировались случаи контрабанды.