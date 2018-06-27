В Николаеве 36-летний актер бросился под поезд

Об этом «Новостям-N» сообщил источник в прокуратуре.

При погибшем нашли предсмертную записку, адресованную его подруге, с которой они длительное время жили вместе, однако не были расписаны. В записке он признается своей подруге в любви, утверждает, что жить без нее не может. По словам источника, у мужчины произошла серьезная размолвка с женой на почве ревности. Именно это обстоятельство и толкнуло его на роковой шаг. В записке также говорится, что сначала он хотел броситься под автомобиль, но потом выбрал поезд.

Как удалось выяснить «Новостям-N», погибший 1992 года рождения, прописан в Харьковской области. По некоторым сведениям, работал актером в кукольном театре. В Николаев якобы приехал с театром для выступлений.

Во вторник, 26 июля, в Николаев приехала мать погибшего, которая забрала тело сына, чтобы похоронить на родине.

Мать погибшего после сообщения о трагедии пришлось госпитализировать в больницу. Приехать в Николаев, чтобы забрать тело сына, она смогла только во вторник, 26 июня.

Как сообщали «Новости-N», утром 20 июня, на прогонном железнодорожном пути в районе поселка им. Горького в Николаеве под маневровый тепловоз бросился молодой мужчина.

Машинист обратил заметил стоящего возле колеи человека и даже посигналил ему гудком. Однако мужчина не среагировал, а когда тепловоз приблизился — неожиданно бросился к путям и положил голову на рельсы. В результате колеса тепловоза отрезали несчастном голову, которую отбросило примерно на 100 метров.