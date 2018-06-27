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Взят под стражу уже отставленный помощник нардепа, который стрелял в подростка

27.06.2018 16:33

Штанько не будет иметь права выйти под залог.

Сегодня, 27 июня, Киево-Святошинский суд Киевской области избрал меру пресечения Под Киевом пьяный помощник нардепа ранил подростка из травмата – источник Под Киевом пьяный помощник нардепа ранил подростка из травмата – источник Олегу Штанько, который накануне попал в подростка из травматического оружия.

Картинки по запросу пьяный Штанько

Как передает корреспондент ТСН, экс-помощник нардепа Юлия Мамчура будет содержаться под стражей в течение 60 суток без права внесения залога.

Ранее сообщалось, что в Вишневом на Киевщине помощник народного депутата на общественных началах Олег Штанько на стадионе подстрелил ребенка. Пуля попала 14-летнему парню в ногу, ранение касательное. Нападавшего схватили на месте через несколько минут и изъяли зарегистрированный травматический пистолет.

Его проверили на состояние опьянения - драгер показал 2,61 промилле, то есть очень высокий уровень алкоголя. Уголовное производство открыли по статье "хулиганство". Юлий Мамчур в тот же день уволил своего помощника и извинился перед родителями раненого парня. 

 

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