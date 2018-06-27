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Тітушки охороняють незаконну забудову в Ірпені разом з спецпризначенцями?

27.06.2018 16:20

  26-27 червня в соцмережах активно обговорюється новина   про те, що начебто учасники батальйону поліції особливого призначення "Миротворець" разом з тітушками охороняють незаконну забудови в передмісті столиці — Ірпені.

Про це повідомляє сайт «Багнет» з посиланням на поінформоване джерело.

У виданні зазначають, що з 21 червня в Ірпені, що на Київщині, триває боротьба місцевих активістів за останній незабудований гектар лісу, що у державній власності - Ірпінської Державної служби охорони. Як повідомляють місцеві активісти,  незаконне будівництво на державній землі охороняють чоловіки в камуфляжі з табельною зброєю поруч з машинами з військовими номерами. Саме під їх прикриттям забудовники, наближені до міської влади Ірпеня, починають споруджувати висотку, зрізаючи тут же багаторічні сосни під опалубку.

Також у публікації зазначається, що усі співробітники батальону "Миротворець" є добровольцями, які з травня 2014 року у складі своїх підрозділів несли службу у зоні АТО, та що це вже не вперше, коли люди в камуфляжах, основними завданнями яких є боротьба з тероризмом та забезпечення охорони громадської безпеки та порядку виступають проти Ірпінської громади на боці тітушок.

25 червня на акції проти забудови цієї території ДСО, забудовник силовими методами намагався її перервати . За допомогою тітушок, людей задували вогнегасниками, не зупинила їх навіть присутність молодих мам з дітьми, які прийшли підтримати мешканців і не допустити знищення лісу.

Боротьба за вказану ділянку триває з осені минулого року, коли тут почали вирубати столітні дуби та сосни, готуючи під будівельний майданчик.

 

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