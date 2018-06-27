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На стройке в Польше погиб украинец

27.06.2018 16:47

В Вроцлаве (Польша) на строительстве погиб рабочий из Украины.

Об этом сообщает polradio.pl.

Инцидент произошел 27 июня в районе 8:00 на строительстве офисного комплекса.

На украинского рабочего упали конструктивные элементы лестницы. К сожалению, спасти мужчину не удалось.

На место прибыли экстренные службы. Вытащить украинца из-под завала удалось только спустя 2 часа.

Пока неизвестно, почему лестница рухнули. Дело изучает полиция и прокуратура. На место трагедии прибыли также инспекторы Государственной инспекции труда. Работу на строительной площадке прекращено. // Апостроф

 

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