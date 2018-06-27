В Москве блогер рассказала об угрозах следователя после попытки изнасилования в Uber

Блогер из Москвы Анна Брэйн сообщила, что полицейские угрожали ей и требовали от нее забрать заявление о попытке изнасилования таксистом Uber.

Об произошедшем она написала в фейсбуке.

По словам девушки, 25 июня она ехала на такси от гостей домой, водитель завез ее в «в безлюдное место в районе Шаболовской и предпринял попытку изнасилования» — подробности она решила не уточнять по этическим причинам, кроме того, некоторых деталей она не помнит. Она отмечает лишь, что нащупала кнопку разблокировки двери, выбежала из машины и попросила помощи у прохожей.

Вечером она написала заявление в полицию, где «провела 13 радостных часов на допросах, медосвидетельствовании, снятии побоев».

«Под правым глазом у меня теперь красуется мощный такой фонарь — когда я пыталась вырваться из лап офигевшего ублюдка, он ударил меня по лицу», — отмечает Брэйн.

По ее словам, администрация Uber отказалась предоставить ей номер автомобиля и телефон водителя Рамазана Магомедова, однако силовики нашли и задержали мужчину. С слов девушки, ему «грозит до 10 лет лишения свободы» — вероятно, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 131 УК (изнасилование с угрозой убийством) — именно она предполагает такое наказание.

По утверждению Брэйн, водитель находится под подпиской о невыезде. «Медиазоне» не удалось обнаружить на сайте Мосгорсуда информацию об арестах людей по фамилии Магомедов 26 или 27 июня.

Далее, пишет девушка, следователи и полицейские начали «оказывать на нее мощенийший прессинг, делая все для того, чтобы она забрала заявление».

«Мол, я сама предложила таксисту свои услуги, он за них не заплатил и я со зла все это придумала. Угрожают мне статьей за дачу ложных показаний, оскорбляют, называют психичкой, наркоманкой и алкоголичкой, у которой галлюцинации. К слову, медосвидетельствование показало — в моей крови не было алкоголя. Однако, некоторые факты не соответствуют тому, что полиция накопала. И я сама не могу объяснить, почему так происходит — многие детали мгновенно стерлись из моей головы, так как я была в полнейшем стрессе, меня трясло и единственным, о чем я думала — как спасти себя, а не о том, какие магазины были напротив и какого цвета машина», — пишет блогер.

С ее слов, у таксиста «обнаружилась жена, которая теперь обивает пороги ОВД». Она опасается за собственную безопасность, поскольку у водителя есть ее адрес. Как утверждает Брэйн, 27 июня в Следственном комитете должна пройти очная ставка с Магомедовым.

В пресс-службе Uber изданию TJournal подтвердили, что переписывались с Брэйн по факту произошедшего, а водителя Магомедова отстранили от работы «как минимум до окончания разбирательства». Девушка предоставила изданию переписку с техподдержкой компании, из которой следует, что ей действительно не сообщили номер автомобиля и телефон водителя, но вернули деньги за поездку.

Телеграм-канал Mash публикует версию водителя Магомедова: по его словам, девушка «села в машину сильно пьяной и начала курить», а «на просьбу Рамазана выбросить сигарету Анна ответила благим русским матом».

«После этого водитель остановил машину и высадил Анну. Все, конец истории. По его словам, больше ничего не было. По словам полицейских, девушка сильно путается в показаниях, поэтому они не уверены в виновности Магомедова», — пишет Mash.

В пресс-службе столичного управления МВД агентству «Москва» подтвердили, что девушка написала заявление о попытке изнасилования. Материалы проверки переданы в Следственный комитет. // Медиазона