Под Херсоном в лобовом столкновении авто погибли супруги и их сын

кровавых ДТП в Украине продолжается. В Херсонской области легковой автомобиль Toyota, в котором находились три человека, лоб в лоб столкнулся с грузовым микроавтобусом "Газель". В результате аварии в легковушке никто не выжил.

Авария произошла 26 июня на трассе возле села Солонцы. По данным полиции, 64-летний водитель Toyota выехал на полосу встречного движения, по которой в это время ехал бус.

Произошел удар. Оба транспортных средства превратились в груду металла. Водитель легковушки, его 59-летняя супруга и их 39-летний сын погибли на месте. Также тяжелые травмы получил 39-летний водитель "Газели" - медики доставили его в больницу. // Обозреватель