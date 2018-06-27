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Под Херсоном в лобовом столкновении авто погибли супруги и их сын

27.06.2018 17:25

кровавых ДТП в Украине продолжается. В Херсонской области легковой автомобиль Toyota, в котором находились три человека, лоб в лоб столкнулся с грузовым микроавтобусом "Газель". В результате аварии в легковушке никто не выжил.

Авария произошла 26 июня на трассе возле села Солонцы. По данным полиции, 64-летний водитель Toyota выехал на полосу встречного движения, по которой в это время ехал бус.

ДТП

Произошел удар. Оба транспортных средства превратились в груду металла. Водитель легковушки, его 59-летняя супруга и их 39-летний сын погибли на месте. Также тяжелые травмы получил 39-летний водитель "Газели" - медики доставили его в больницу. // Обозреватель

 

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