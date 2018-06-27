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Кіберполіція припинила діяльність одного із найбільших онлайн кінотеатрів

27.06.2018 18:10

Онлайн-майданчик «onlainfilm», який розповсюджував інформацію із порушенням авторських прав, працював протягом останніх дев’яти років. Наразі його роботу припинено. Поліцейські встановили учасників злочинної групи, які організували діяльність цього ресурсу.

Працівники Поліського та Подільскького управлінь Депаратменту кіберполіції спільно зі слідчими поліції Рівненщини, за процесуального керівництва Рівненської місцевої прокуратури, викрили учасників злочинної групи, які адміністрували «піратський» сайт.

Фото Національна поліція України.

Онлайн кінотеатр «onlainfilm» входив в 5-ку найвідвідуваніших сайтів на території декількох країн. Щоденно сайт відвідували до півмільйона користувачів мережі Інтернет, а кількість переглядів відео перевищувала 2 мільйони. Загальний об’єм відеофайлів, розміщених на сайті, перевищувала 50 ТБ.

Для анонімізації своїх дій у мережі зловмисники використовували послуги зворотнього проксі-серверу, що надавало можливість ретранслювати запити клієнтів із зовнішньої мережі на один або декілька серверів розташованих у внутрішній мережі.

У місті Хмельницький поліцейські провели одночасно п’ять санкціонованих обшуків. За їх результатами вилучено комп’ютерну техніку та гроші. Сума шкоди, завданої правовласникам буде встановлена після проведення усіх необхідних слідчих дій.

За даним фактом триває досудове розслідування за ч.3 ст.176 (Порушення авторського права і суміжних прав) КК України. Після отримання результатів експертиз вирішуватиметься питання щодо оголошення підозри учасникам злочинної групи.

Департамент кіберполіції
Національної поліції України

 

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