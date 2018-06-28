Через імітацію попереджено вбивство трьох осіб, які відстоювали права селян на Черкащині

У рамках кримінального провадження, відкритого Головним слідчим управлінням СБУ за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14, п. 1, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України, оперативники спецслужби встановили, що замовником вбивств є бізнесмен з Києва. Його родина має у Черкаській області земельний бізнес з паями місцевих мешканців. Селяни висловлювали незадоволення умовами співпраці та вимагали збільшити плату за паї.

Для залякування людей київський ділок замовив вбивство трьох громадян. Першим ‒ представник громадського об’єднання «Самооборона майдану Черкаської області» та волонтер АТО, надалі ‒ голова однієї із сільських рад району та її близький родич. Правоохоронці задокументували зустріч замовника з кілером, який повідомив правоохоронців про підготовку злочину та погодився співпрацювати зі слідством. На ній комерсант озвучив прізвища майбутніх жертв, надав додаткові інструкції щодо їхньої ліквідації, обговорив терміни та порядок виконання замовлення.

Для імітації злочину, на виконання вимог ст. 271 КПК України співробітники контррозвідки СБ України організували «зникнення» активіста під час слідування з роботи до місця проживання. Надалі на околицях Києва здійснено імітацію вбивства активіста, викопано яму для поховання, на фоні якого, згідно з умовами замовника, здійснено кілька постановочних фотокарток з тілом чоловіка із слідами насильницької смерті.

Оперативники спецслужби задокументували передачу замовником після отримання «доказів» виконання вбивства п’ятнадцяти тисяч доларів США та затримали зловмисника.

Завдяки спецоперації Службі безпеки України вдалося не тільки попередити вчинення замовного вбивства громадського активіста, а й через імітування злочину з’ясувати особи наступних жертв та попередити вчинення терористичного акту, зокрема здійснення пострілу із ручного протитанкового гранатомета у приватний будинок одного із сільських голів району.

Наразі бізнесмену оголошено про підозру в скоєнні злочинів та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство.

Служба безпеки України