Отмечено, что украинская сторона приветствует решение о демаркации границы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в 2019 году

Украина и Белоруссия договорились о проведении демаркации границы между государствами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел по итогам заседания Совместной украинско-белорусской демаркационной комиссии, которое состоялось в Луцке 26-27 июня.

"Делегации подвели итоги деятельности Совместной комиссии за первое полугодие 2018 года и отметили высокий темп выполнения запланированных полевых работ. С целью определения приоритетов и планирования совместной работы на следующие периоды делегации утвердили "Перспективный план демаркации государственной границы между Украиной и Республикой Беларусь, рассчитанный на 2018-2026 годы", - говорится в сообщении.

Отмечено, что украинская сторона приветствует решение о демаркации границы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в 2019 году.

"Обоюдная готовность начать этот процесс, несмотря на беспрецедентные трудности, связанные с радиационным загрязнением территории, свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия и взаимодействия в отношениях между нашими государствами. МИД Украины расценивает это решение как важный шаг на пути к надлежащему договорно-правовому оформлению государственной границы между Украиной и Республикой Беларусь", - добавили в МИД.

Кроме того, комиссия приветствует намерение Евросоюза выделить финансирование на реализацию проекта международной технической помощи "Поддержка демаркации государственной границы между Украиной и Республикой Беларусь" и подтвердила заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества с европейской стороной с целью эффективного использования помощи для проведения демаркационных работ.

Отметим, что демаркация границ - это проведение линии государственной границы на местности с обозначением его специальными пограничными знаками. Демаркация осуществляется совместными комиссиями, создаваемыми на паритетных началах.

В ходе работ по демаркации проводится топографическая съемка или аэрофотосъемка местности, на основании чего создается крупномасштабная топографическая карта пограничной полосы, устанавливаются пограничные знаки (столбы, проволочные заграждения и т.д.) и определяются их топографические координаты. // 112.ua