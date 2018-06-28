На Київщині на хабарі у 3000 доларів затримали начальника райвідділу Держгеокадастру

Неправомірну вигоду посадовець вимагав за реєстрацію двох земельних ділянок. Щоб відвести від себе будь-які підозри щодо корупційної діяльності, долучив до злочину посередника. У середу, 27 червня, фігурантів затримали під час одержання останньої частини хабара.

Працівники відділу протидії хабарництву Департаменту захисту економіки Нацполіції, слідчого управлінням поліції Київщини спільно з відділом протидії корупції Держгеокадастру під процесуальним керівництвом військової прокуратури Київського гарнізону викрили у корупційних діяннях начальника районного відділу управління Держгеокадастру в області.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили, що за реєстрацію двох земельних ділянок, розташованих на території району, та затвердження проекту землеустрою на сесії сільської ради з подальшою реєстрацією права власності посадовець вимагав від громадянина 3 тисячі доларів США хабара.

З метою приховування злочинної діяльності та уникнення відповідальності за покарання керівник відділу залучив посередника, який і вів усі «бізнес» перемовини.

У середу, 27 червня, під час одержання останньої частини неправомірної вигоди посадовця та його «помічника» було затримано. Правоохоронці вилучили предмет злочину - дві тисяч доларів США. Раніше було задокументовано одержання ними першого «траншу» - одна тисяча доларів США.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії за місцем роботи та проживання фігурантів. Вирішується питання про затримання останніх у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фігурантам справи загрожує покарання передбачене за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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