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В ТКГ договорились об очередном «перемирии» на Донбассе с 1 июля. Свежо предание...

28.06.2018 02:37

На заседании украинская сторона настаивала на выполнении блока вопросов минских договоренностей

Представители Трехсторонней контактной группы на заседании 27 июня договорились о перемирии с 1 июля 2018 года в связи с началом жатвы. Об этом сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

Трехсторонняя контактная группа. Архивное фото.

"В связи с началом жатвы Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО подтверждает полную приверженность сторон конфликта всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня, начиная с 1 июля 2018 по киевскому времени", - написала она.

Кроме того, по ее словам, стороны подтвердили свою приверженность выполнению минских договоренностей.

Пресс-секретарь отметила, что украинская сторона настаивала на выполнении блока вопроса минских соглашений в период режима прекращения огня.

Речь шла о прекращении применения оружия относительно СММ ОБСЕ и предоставлении патрульным гарантий безопасности, прежде всего со стороны России; о возвращении незаконных вооруженных формирований (НВФ) к линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года; об обеспечении мониторинга и верификации регионов вблизи н.п. Кальмиусское, Новоазовск, Саханка, Кумачово, где не должно быть тяжелого вооружения и военной техники; об отводе тяжелого вооружения; о постоянном мониторинге СММ ОБСЕ вдоль неконтролируемого участка российско-украинской границы; о постоянном доступе миссии ко всей территории Украины. // 112.ua

 

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